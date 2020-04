Ce Québécois imite à la perfection chaque vedette dans l'annonce de COVID-19 du gouvernement du Québec

Mathieu Bouillon, c’est un comique.

Avant, on travaillait dans le même immeuble, alors on le croisait souvent au café le matin et on se saluait mutuellement avec des petites blagues taquines.

Puis, le Sac de Chips a déménagé.



Puis, on a tous été confinés, de toute façcon.

Faque on ne se voit plus en vrai.

Mais sur Facebook, Mathieu Bouillon, il continue d'être drôle.

En voici la preuve:

En principe, vous devriez être capable de reconnaître la publicité en question, mais sinon, la revoici.

(Vous pouvez faire jouer les deux en même temps. Ça aussi, c’est pas mal drôle.)

