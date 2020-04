21 moments très canadiens lors du concert en confinement «Stronger together»

Dimanche soir avait lieu le concert très canadien «Stronger together - Tous ensemble» au profit des banques alimentaires canadiennes, qui sont débordées depuis le début de la crise de la COVID-19.

À l’image de la version américaine «One World: Together at Home» présentée il y a 10 jours, les artistes, sportifs et personnalités canadiennes se sont joints en grand nombre à ce concert du domicile pour envoyer leurs remerciements à ceux qui le méritent.

Voici 21 moments qui ne laisseront aucun doute: ce spectacle a été enregistré au Canada.

1. Michael Bublé qui chante avec les Barenaked Ladies

Capture d'écran «Stronger together»

OOOOOOOOOOOOH WAP WAP!

2. La présence de Jason Priestley

Capture d'écran «Stronger together»

3. Céline Dion qui s’exprime en bilingue en lisant un télésouffleur, mais qui ne chante pas

Capture d'écran «Stronger together»

4. Kiefer Sutherland qui évoque évidemment son grand-père, connu comme le fondateur de l'assurance maladie

Capture d'écran «Stronger together»

5. Le très actif et très aimé Ryan Reynolds, qui depuis le début de la crise a même appelé des travailleurs de Montréal

Capture d'écran «Stronger together»

6. Shania Twain avec un chapeau de cowboy dans un champ

Capture d'écran «Stronger together»

7. Shania avec son chapeau sur un balcon avec un chien

Capture d'écran «Stronger together»

8. Shania sans chapeau pour dire quelques mots en français

Capture d'écran «Stronger together»

9. Le roi du confinement canadien Chris Hadfield

Capture d'écran «Stronger together»

On aurait cru qu’il allait nous rechanter un de ses classiques descendus de l’espace, comme dans le temps. Mais non, rien.

10. Beaucoup de sportifs canadiens

Capture d'écran «Stronger together»

Capture d'écran «Stronger together» Tessa Virtue

Capture d'écran «Stronger together»

Dont Andre de Grasse, à qui, rappelez-vous, nous devons une partie de cette photo: Bolt et De Grasse s’échangent un sourire avant de franchir le fil d’arrivée

Capture d'écran «Stronger together»

11. David Suzuki qui explique que le Canada est un grand pays uni car pendant la finale de la NBA remportée par les Raptors, il était à Montréal et il a vu des Québécois prendre pour les Torontois

#CQFD

12. Mike Myers, dans un déguisement canadien à peine exagéré

Capture d'écran «Stronger together»

Chapeau de police montée (pour cacher sa coupe de confinement, apparemment), t-shirt du Canada et drapeau de l'unifolié.

13. La GG

Capture d'écran «Stronger together»

14. Le PM

Capture d'écran «Stronger together»

Parce que qui dit Canada dit Trudeau.

15. Howie Mandel, Margaret Atwood et Sarah Mclachlan

Capture d'écran «Stronger together»

Capture d'écran «Stronger together»

Capture d'écran «Stronger together»

16. Un joueur des Maple Leafs

Capture d'écran «Stronger together»

17. Un joueur des Raptors

Capture d'écran «Stronger together»

18. Plein de Canadiens qui faisaient le coeur de Manon Massé, mais réussi

Capture d'écran «Stronger together»

19. Bryan Adams et Justin Bieber dans la même image

Capture d'écran «Stronger together»

20. Marie-Mai qui chante deux lignes en français dans la chanson «Lean on me»

Capture d'écran «Stronger together»

21. Et finalement, Drake qui ferme le show en parlant très longtemps, mais en ne chantant pas.

Capture d'écran «Stronger together»

Pour ceux qui voudraient revivre la soirée, le spectacle est disponible sur Crave.

