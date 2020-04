Maripier Morin confirme qu'elle est en couple et en confinement avec son chum

Ça y est, c'est confirmé par la principal intéressée: Maripier Morin n'est plus un coeur à prendre!



En direct de sa maison, Maripier Morin offre une nouvelle mouture toute spéciale de son émission Mais pourquoi, en confinement. Elle y aborde plusieurs thèmes en lien avec tout ce qui se passe en ce moment, et de quelle manière la pandémie chamboule nos vies, nos quotidiens, nos habitudes.

Voilà que dans un extrait diffusé sur la page Facebook de Z, l'animatrice explique que le deuxième épisode s'attaquera aux relations interpersonnelles, que ce soit en famille ou en couple... et c'est là qu'elle dévoile qu'elle est elle-même en couple.

«Je suis en confinement avec mon chum, et évidemment qu'on apprend encore plus à se connaître au quotidien. C'est sûr qu'il y a des affaires qui tapent sur les nerfs l'un de l'autre. On essaie de s'ajuster», peut-on l'entendre dire.



Elle explique qu'elle a hâte de voir comment se déroulera le reste de leur relation, car le début, en plein confinement, a été vraiment «fusionnel».





On ne connaît pas l'identité de celui qui fait battre son coeur, mais on se réjouit de savoir que Maripier a retrouvé l'amour! On leur souhaite beaucoup de bonheur!



