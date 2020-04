[VIDÉO] Le Dr Horacio Arruda a hâte de faire du camping

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a montré, une fois de plus, qu’il aimait les plaisirs simples de la vie.

Après les tartelettes portugaises il y a quelques semaines, Dr Arruda a livré un vibrant témoignage, mardi, sur le camping.

«Puis, vous savez, là, on n’a pas le goût d’être une dictature qui empêche les gens de vivre, là. Ce n’est absolument pas ça. Moi, je suis moi-même un gars qui a hâte d’ouvrir sa tente-roulotte puis d’aller faire un petit camping à distance de deux mètres des autres, puis etc., là. On a tous besoin de ça en tant qu’individus», a-t-il déclaré en point de presse.

Dr Arruda répondait à une question sur le déconfinement progressif et sur la décision d'ouvrir les entreprises et les écoles.

«Je pense qu'on ne peut pas non plus rester comme ça jusqu'en septembre. À mon avis, on va avoir autant, sinon plus d'effets pervers en septembre. Puis on a peut-être une accalmie avec la saison d'été qui s'en vient, ce qui va être un élément. Donc, je suis confortable, mais avec le conditionnel que ça va être réévalué à chaque jour», a-t-il ajouté.

