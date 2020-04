Des policiers de Gatineau dansent tout en pratiquant la distanciation sociale

À cause de la pandémie de COVID-19 et des conséquences qu’elle entraîne, il n’est pas évident, cette année, de célébrer la Journée internationale de la danse.

Certains policiers de Gatineau ont toutefois trouvé une manière originale de répondre à l’invitation d’Olympiques spéciaux Canada d’«encourager l’inclusion sociale des personnes de toutes les habiletés dans le cadre de la Journée internationale de la danse», qui se tient chaque le 29 avril.



«À défaut de pouvoir appuyer la cause en personne, puisque les activités sont suspendues en raison de la pandémie, il n’y a rien de mieux qu’un petit moment de joie qui nous unit d’un océan à l’autre!», ont écrit dans leur publication Facebook les représentants de la loi gatinois qui n’ont pas hésité à y aller de quelques petits pas de danse assez élaborés, devant une auto-patrouille.



La vidéo de la chorégraphie des 4 policiers de Gatineau a déjà été vue plus de 112 000 fois sur Facebook, grâce entre autres à plus d’un millier de partages.

On dit «Bravo!» à ces policiers d’avoir mis leur orgueil de côté pour quelques instants pour épater la galerie. Et franchement, ils sont probablement meilleurs que nous...

