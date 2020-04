Voici les premiers invités qui participeront au grand spectacle québécois «Une chance qu'on s'a»

La semaine dernière, on apprenait qu'Une chance qu'on s'a, un grand concert réunissant des artistes d'ici allait avoir lieu le 10 mai prochain. Après les versions américaines et canadiennes, c'est au tour du Québec de se lancer.

Voilà qu'une semaine plus tard, on connait maintenant l'identité de quelques-uns des artistes qui participeront à cet événement de grand envergure. On parle entre autres de Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré et, bien sûr, Jean-Pierre Ferland.

D’autres noms d’invités qui offriront des prestations et des témoignages ont également été dévoilés jeudi matin par l’organisation de l’événement, lequel est piloté par Productions Déferlantes (La Voix, La vraie nature). On parle d'un total de 80 artistes qui prendront part à ce spectacle, qui sera diffusé simultanément sur les chaînes TVA et Télé-Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec, le dimanche 10 mai à 19 h 30.

Les Trois Accords, Pier-Luc Funk, Guylaine Tremblay, les acteurs de Passe-Partout, Koriass et Pierre-Yves Lord ont ainsi déjà confirmé leur présence au rassemblement, dont le titre fait référence à l’iconique chanson de Jean-Pierre Ferland.

Plusieurs autres personnalités, chanteurs, comédiens, humoristes, danseurs et auteurs se joindront à la fête et seront annoncées dans les prochains jours.

En studio et à l’extérieur

L’émission spéciale de 90 minutes, réalisée par Daniel Laurin, un habitué des rendez-vous de variétés d’envergure (Révolution, La Voix, Belle et Bum, etc.), sera diffusée sans pauses publicitaires.

Les tournages des différents segments d’Une chance qu’on s’a commenceront ce week-end dans un studio spécialement aménagé selon les consignes gouvernementales en matière de distanciation physique. D’autres portions enregistrées à l’extérieur seront aussi greffées au montage.

Collecte de dons

En plus de saluer le courage des Québécois en cette période difficile de pandémie et de donner un coup de chapeau au travail inestimable des «anges gardiens» du milieu de la santé, Une chance qu’on s’a offrira également une vitrine à deux organismes indispensables en ces heures tumultueuses: Les Petits Frères, dont la mission consiste à briser l’isolement des personnes âgées, et SOS violence conjugale.

Les aînés et les victimes de violence étant particulièrement vulnérables et éprouvés en raison du confinement, les besoins des Petits Frères et de SOS violence conjugale sont présentement criants. Une chance qu’on s’a permettra ainsi d’amasser des dons pour ces deux organisations. On peut d’ailleurs contribuer dès maintenant, par le biais du site web unechancequonsa.quebec.

Une chance qu’on s’a, le dimanche 10 mai, à 19 h 30, sans pauses publicitaires, en simultané à TVA et Télé-Québec.



