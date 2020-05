Des youtubeurs se font passer pour Jimmy Fallon et interviewent Carole Baskin

Salut à vous, chats et chatons cool.

Depuis le début du confinement, tout le monde parle du même sujet: la série documentaire Tiger King.

En fait, presque tout le monde.

Malgré le fait que la série et ses personnages sont devenus des sensations mondiales, une des protagonistes, Carole Baskin, a préféré maintenir le silence radio.

Étant donné qu’elle est soupçonnée d’avoir tué son époux et de l’avoir donné à manger à des tigres, nous pouvons la comprendre.

Mais Josh Pieters et Archie Manners, deux youtubeurs britanniques, ont trouvé une ruse parfaite pour recevoir l’adepte de félins géants en entrevue.

Ils se sont fait passer pour l’équipe de production de la populaire émission de fin de soirée de Jimmy Fallon.

Étant donné que depuis le début du confinement, les émissions se font via visioconférence, tout ce qu’ils ont eu à faire était d’analyser de nombreuses heures de vidéos de Fallon et d’extraire des questions et réactions pour les faire jouer à partir d’un iPad.

Après de nombreux courriels échangés avec Howard Baskin, l’avocat et présent époux de Carole, leur demande d’entrevue a été acceptée, à la condition de ne pas mentionner les événements décrits dans la série Tiger King.

Après quelques pépins techniques, les jeunes ratoureux ont réussi à réaliser l’entrevue avec Mme Baskin, personnage controversé, sans qu'elle se doute de quoi que ce soit.

Pour le moment, cette dernière n’a pas réagi au mauvais tour qu’on lui a joué.

