Richard Séguin chante «Rester debout» à Tout le monde en parle et ça fait du bien

Dimanche soir, Richard Séguin était sur le plateau de Tout le monde en parle pour offrir une prestation en fin d'émission.

Le chanteur à l'éternelle veste de jeans et à la guitare tapée a chanté Rester debout, une de ses chansons pleine d'espoir tirée de l'album D'instinct, paru en 1995.

Le 28 mars, le natif de Pointe-aux-Trembles nous avait offert sa chanson Le Quotidien, cette fois enregistrée en confinement dans le confort de son salon.

Depuis le début de la pandémie, Tout le monde en parle, diffusée en direct sans public, se termine généralement par une prestation en direct. On a déjà eu droit à des apparitions de Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, Isabelle Boulay et du duo Luc De Larochellière et Andrea Lindsay.

