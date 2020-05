Brandon Prust est à nouveau en couple et publie une photo de sa blonde

Brandon Prust a retrouvé l'amour.

Eh oui, à peine une semaine après que son ancienne conjointe, Maripier Morin, eut annoncé qu'elle était à nouveau en couple, voilà que l'ancien joueur du Canadien a lui aussi officialisé sa relation.



C'est par l'entremise de stories sur son compte Instagram que Brandon Prust a dévoilé l'identité de celle qui fait battre son coeur et, du même coup, confirmé qu'il n'est plus un coeur à prendre, partageant deux photos pour l'anniversaire de son amoureuse. Celle-ci s'appelle Lauren Zanini et vient tout juste de célébrer son 25e anniversaire.



Sur la première, on voit les tourtereaux posant devant une banderole de ballons. Le message: «Joyeux 25e anniversaire à la belle Lauren» accompagne la photo.



Sur la deuxième photo publiée par Brandon, Lauren tient un ballon en forme de cœur. On peut lire: «Je mérite plusieurs choses dans la vie, mais je ne te mérite pas. Bonne fête xox».



L'histoire ne dit pas comment ils se sont rencontrés ni depuis quand ils sont ensemble.



