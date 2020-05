Une vedette britannique cache son pénis dans une boîte de Pringles pour faire une blague à sa blonde mais ça ne passe pas

Au Québec, on ne connaît pas beaucoup Olly Murs.

Mais au Royaume-Uni, c’est une grande vedette qui est suivie, comme il se doit, par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Un garçon donne des claques sur les seins de sa mère pour un défi TikTok

Celui qui est un auteur-compositeur-interprète pop a commencé, récemment, à jouer des mauvais tours à sa blonde, la culturiste Amelia Tank.



Évidemment, époque oblige, il publie ses «exploits» sur Tik Tok.



Jusqu’à date, il n’y avait rien eu de très excitant, mais ce lundi, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il dépasse les bornes, selon plusieurs usagers de la plateforme qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement.

Tik Tok @OllyMurs



Dans celle-ci, on voit Murs découper au préalable le fond d’une boîte cylindrique de Pringles.

• À lire aussi: Des gens s'urinent dessus pour un nouveau défi Tik Tok

Puis, on se transporte dans son salon où sa copine et lui regardent la télé en mangeant des croustilles.

Tik Tok @OllyMurs

Mais quand la femme pige dans la boîte espérant prendre une poignée de chips, elle a la désagréable surprise de toucher le sexe de son petit ami.



La vidéo, qui a déjà été vue plus de 4 millions de fois, a immédiatement soulevé l’ire de nombreux internautes qui ont déploré le fait qu’il s’agissait d’une forme d’agression sexuelle, puisqu’en aucun cas, Amelia Tank n’avait consenti à toucher le pénis de son compagnon.



«haha l’absence de consentement est tellement drôle @ollymurs haha», a écrit ironiquement sur Twitter une fan déçue.

• À lire aussi: Une femme perce un trou dans son masque «parce que c’est plus facile de respirer»



D’autres se demandaient à quoi une personnalité connue comme Olly Murs a pu penser en publiant une telle vidéo qui allait offenser autant de gens.



Et finalement, d’autres se portaient à la défense de Murs en émettant l’hypothèse que tout cela était sans doute «arrangé avec le gars des vues» et que sa copine était complice... ce qui ne rend pas drôles pour autant les blagues sur l’absence de consentement.

Sondage Et vous, qu’en pensez-vous? C’est juste drôle. Calmez-vous le pompon. C’est arrangé et c’est drôle pareil. C’est arrangé, mais c’est pas un sujet pour rigoler. Sa blonde est une victime. Partagez votre résultat sur Facebook



À voir aussi sur le Sac de Chips: