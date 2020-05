Kylie Jenner paie 15 M$ pour un gros champ vacant

Étant donné que Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire «self-made» de l’histoire, on pourrait supposer qu’elle n’est pas trop dépensière.

Et pourtant...

On apprenait mercredi matin que la femme d’affaires et mannequin venait de débourser 15 millions $ pour faire l'acquisition d’un terrain vacant à Hidden Hills, une communauté fermée à Los Angeles.

Quelques jours seulement avant, elle payait l’incroyable somme de 36,5 millions $ pour un manoir fortifié dans le quartier de Holmby Hills.

Pour revenir au champ vide, ce terrain de cinq acres n’est pas sans histoire.

En 2015, Miley Cyrus l’avait acheté, et y a fait construire un ranch pour ses chevaux. Trois ans plus tard, elle a mis le terrain à vendre et il a été acquis par un quidam, qui a fait niveler le terrain, mais n’y a jamais rien construit.

On ne sait pas encore quels sont les plans pour Mme Jenner et son nouvel achat, mais si jamais sa carrière ne fonctionne pas, elle aura un impressionnant parc immobilier.

