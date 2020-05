Trump visite une usine de masques, sans masque, alors que «Live and Let Die» joue

Vous vous souvenez de Donald Trump? Baron de l'immobilier et animateur de télé-réalité? Il est maintenant président des États-Unis d’Amérique.

Dans le cadre de ses fonctions, le 45e POTUS est allé visiter mardi une usine à Phoenix en Arizona où on y fabrique des masques N95.

Ironiquement, M. Trump a fait sa visite à visage découvert, tout en ne respectant pas les règles de distanciation sociales. On peut l'apercevoir ici en train d’admirer les travailleurs qui portent tous un masque et qui sont tous séparés des autres par du plexi.

AFP

Sommet de l’ironie, alors que Donald J. se promenait en faisant fi des règlements, sur les haut-parleurs de l’usine Honeywell, on pouvait entendre le classique de Paul McCartney, Live and Let Die.

L’approche du gouvernement américain de M. Trump face à la crise de la COVID-19 a été fortement critiquée.

On vous rappelle d’ailleurs que même si on approche d’un déconfinement progressif dans plusieurs régions du Québec, il est important de garder deux mètres de distance avec tout le monde que vous croisez, de porter un masque si vous devez fréquenter un endroit public et surtout, de vous laver les mains plus que régulièrement.

