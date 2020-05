Des ambulanciers font le «Coffin Dance» avec un faux patient atteint de la COVID-19

Des ambulanciers britanniques ont été obligés de s’excuser après avoir soulevé un tollé en publiant une vidéo dans laquelle ils imitent un meme.



Commençons tout d’abord avec une mise en contexte pour nos lecteurs qui sont moins familiers avec la sous-culture des memes.



Depuis quelques semaines, les vidéos de «Coffin Dance» ont un succès sans pareil sur les Internets.

Dans ces vidéos, on peut habituellement voir les images de quelqu’un qui a un accident stupide ou qui pose un geste aux conséquences potentiellement fatales, suivies par un groupe de ghanéens qui dansent de façon étonnamment joyeuse en portant un cercueil.



Comme trame sonore, on utilise toujours la pièce Astronomia du groupe Vicetone.

Voici quelques exemples, pour plus de compréhension.

Maintenant que ceci est expliqué, sachez que des ambulanciers du North West Ambulance Service en Angleterre ont eu l’audace de publier sur Tik Tok une vidéo d’eux-mêmes dans laquelle ils reprennent ce fameux meme.

La vidéo a été retirée de Tik Tok, mais le Daily Mail l’a toujours en copie:

On y voit d’abord deux paramédicaux s’adressant à un patient dans une ambulance, tout juste avant que ce dernier ne se mette à tousser.



S’en suit la fameuse scène où les travailleurs de la santé refont à leur façon la danse des porteurs de cercueil africains, signifiant que le patient est mort du coronavirus.

Dès sa publication sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont été révoltés de voir la vidéo, la qualifiant d’«inappropriée».

Capture d'écran / Daily Mail





40 000 personnes ont eu l’occasion de la voir avant qu’elle ne soit retirée de Tik Tok.



Un porte-parole du service d’ambulance pour lequel travaillent les quatre hommes a publié un message d’excuses, affirmant que ces employés avaient enfreint la politique de l’entreprise en ce qui a trait aux réseaux sociaux.

Capture d'écran / Daily Mail

«Lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux, nos employés doivent agir professionnellement en tout temps et adhérer aux mêmes standards de comportement auxquels on s’attendrait d’eux lorsqu’ils sont en fonction. Même si nous comprenons que le personnel impliqué ne voulait en aucun cas offenser qui que ce soit, cette vidéo est inappropriée et contrevient à notre politique de réseaux sociaux. Nous nous excusons pour la détresse engendrée et nous pouvons vous assurer que nous prenons cela sérieusement. Nous gérons cela à l’interne et la vidéo a été retirée», a déclaré le porte-parole.

