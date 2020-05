La chanteuse Véronic Dicaire est bénévole dans une épicerie

Véronic Dicaire a dévoilé ce qu’elle fait pendant l’isolement.

La chanteuse est bénévole dans une épicerie.

C’est ce qu’elle a révélé à Bonsoir, bonsoir, l’émission animée par Jean-Philippe Wauthier sur les ondes d’ICI Radio-Canada, jeudi soir dernier.

À cause de la pandémie, ses spectacles ont été reportés et l’artiste a décidé de faire ce qu’elle pouvait pour aider sa communauté.

À l’épicerie, elle prend les commandes, appelle les gens pour prendre les numéros de carte de crédit et livre les épiceries aux automobiles des gens.

«Ce que j'aime, c'est que je suis bénévole, et quand je dis au téléphone que je suis bénévole, les gens sont plus calmes, ils acceptent que je ne sache pas si le boeuf haché est en vente. (...) Je vais porter les commandes dans les valises d'auto. Il y en a qui me reconnaissent. Il y a une madame qui est partie à pleurer parce qu'elle m'a dit que j'avais fait sa journée. (...) Ça me fait tellement plaisir de leur faire plaisir.»

Merci Véronic!

