Ces photos d’animaux sont incroyables et c’est normal parce qu’elles viennent toutes de remporter un prestigieux prix

Le BigPicture Natural World Photography Competition vient juste de dévoiler ses récipiendaires pour l’an de grâce 2020, et comme d’habitude, nous sommes époustouflés.

La compétition, organisée par la California Academy of Sciences, récompense l’excellence en photographie animalière.

Cette année, on avait demandé aux photographes d’envoyer leurs oeuvres «qui, à la fois, célèbrent et illustrent la richesse de la diversité de la vie sur Terre, et inspirent l’action pour protéger et conserver celle-ci par le biais de la puissance de l’imagerie».



Tout un mandat!



Mais les plus grands spécialistes photo du règne animal de partout dans le monde ont répondu à l’appel, pour notre plus grand plaisir.

Voici donc, sans plus tarder, les plus belles photos d’animaux de 2020!

Grand Prix: «Hare Ball»

Photo Andy Parkinson

Andy Parkinson a réussi le cliché parfait d’un lièvre variable pendant une tempête de neige en Écosse.

Histoire en photo, coexistence: «Guardian Warriors»

Photo Ami Vitale





Ami Vitale montre la force du lien unissant les bêtes sauvages du nord du Kenya et le peuple Samburu.

Vie aquatique: «Frozen Mobile Home»

Photo Greg Lecoeur

Greg Lecoeur a pris ce magnifique cliché sous-marin de phoques tournant autour d’un iceberg dans les eaux de l’océan Antarctique.

Paysages et flore: «Sundew»

Photo Edwin Giesbers





Les droséras sont de petites plantes insectivores qui se servent de leurs poils glanduleux pour attirer et engluer les insectes.

Vie sauvage terrestre: «Cheetah Hunting In Maasai Mara»

Photo Yi Liu

La photo de ce guépard se jetant sur une antilope est une oeuvre de Yi Liu.

Vie aérienne: «A Sip»

Photo Piotr Naskrecki

Une chauve-souris prend une petite gorgée d’eau dans le Gorongosa National Park au Mozambique, sous l’oeil de Piotr Naskrecki.

Humains et nature: «Caught By Cats»

Photo Jak Wonderly





Jak Wonderly montre, avec cette photo, l’impact que peuvent avoir nos chats domestiques sur la vie sauvage.

L’art de la nature: «Snowbreak»

Photo Juan Jesús González Ahumada





Sur les rives de la Río Tinto dans l’ouest de l’Espagne, des couches de sédiments multicolores créent un effet saisissant, comme le montre cette image de Juan Jesús González Ahumada.

