Voici comment recevoir 25$ grâce à votre prochain 5 à 7 virtuel

Le géant brassicole Molson offrira des cartes-cadeau de 25$ à tous ceux qui partegeront une photo d’eux en train de trinquer dans un 5 à 7 virtuel.

Comme bien des Québécois (et des Terriens, en général), vous avez certainement participé à un petit apéro virtuel sur Zoom ou Messenger depuis le début des mesures de confinement à la mi-mars.

Eh bien, sachez que votre prochain petit party en ligne pourrait vous valoir des économies de 25 dollars, en plus de donner un petit coup de pouce à votre établissement licencié préféré.

Image Molson

En effet, Molson a lancé ce lundi une initiative en soutien aux commerces frappés par la crise de la COVID-19 dans laquelle elle promet d’envoyer des certificats-cadeau de 25 dollars qui peuvent être échangés dans les bars et les restos à tous ceux qui trinqueront virtuellement.

Voici comment faire pour profiter de cette offre qui fera du bien à plusieurs portefeuilles:

1- Participez à un party virtuel de minimum de deux personnes.

2- Faites une capture d’écran du moment où tous les participants lèvent leur verre (ou leur cannette, ou leur bouteille.) Et c’est même pas obligé d’être de la Molson!



3- Partagez votre image sur Instagram ou Twitter avec le mot-clic #5A7VIRTUEL, en plus de taguer votre restaurant ou bar préféré et de taguer Molson Canadian ( @molsoncanadian sur Instagram ou @molson_canadian sur Twitter).

4- Attendez votre certificat-cadeau de 25$ valable dans le restaurant de votre choix par la poste. (On suppose que quelque part dans le processus, quelqu’un va vous demander votre adresse postale.)

Image Molson





Vous devrez probablement attendre que ce commerce réouvre, dans la région où vous êtes, pour pouvoir en profiter, mais hey!, vous n’allez quand même pas cracher sur une économie de 25$ et sur une opportunité unique d’aider un commerçant que vous appréciez...

Cette initiative baptisée «Lève ton verre pour les bars du Québec!» est entrée en vigueur lundi.



Toutes les informations et les règlements sont disponibles sur ce site:



www.5a7virtuel.ca

