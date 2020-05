Jean Airoldi est sur Tinder et il trouve ça amusant

Le chroniqueur et designer de mode Jean Airoldi a récemment dévoilé, en entrevue avec 7 Jours, qu’il s’est créé un profil sur l’application de rencontre Tinder.



Celui dont le coeur semble à prendre (à long terme, du moins) depuis sa séparation médiatisée avec Valérie Taillefer en 2013 s’est confié à son amie de longue date Saskia Thuot dans les pages de l’hebdomadaire.

«J’aurais dû me matcher avant que le virus arrive!» a-t-il déclaré, avant de confier avoir un profil sur Tinder. «C’est mon divertissement de fin de soirée! (rires) Ça m’amuse, mais il n’y a rien de sérieux pour l’instant. Je suis en mode projets et famille. Et entendons-nous: avec la COVID-19, l’amour va attendre. Ça viendra au bon moment; rien ne presse.»

C’est certain que l’«amour au temps du numérique et de la COVID-19», c’est pas mal plus compliqué que l’«amour au temps du numérique», tout court.

Petite question qu’on se pose: est-ce que Jean Airoldi distribue des contraventions de style à ses «dates» Tinder?

Nul ne le sait pour l’instant. La réponse, après la pandémie!

