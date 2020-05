Le gouvernement hollandais a des conseils très précis pour le sexe à 1,5 mètre de distance

Le gouvernement des Pays-Bas a émis une liste de recommandations à l’intention des célibataires qui, après 2 mois de confinement, commencent à avoir envie de «rapprochements».

Dans le pays des tulipes, qui a opté pour la méthode dite du «confinement intelligent», seuls les bars, restaurants, musées, maisons closes et écoles ont été fermés. Ces dernières sont toutefois ouvertes depuis le 11 mai.

La règle d’or pour les Néerlandais, c’est le respect de 1,5 mètre de distanciation sociale.



Mais qu’on soit au Québec ou en Hollande, le printemps est arrivé et les petits papillons de la sexualité commencent à avoir envie de butiner.



Comment faire alors pour avoir du sexe alors qu’on ne peut pas s’approcher les uns des autres?



C’est une question que se sont posé de nombreux Hollandais en manque de sexe, et heureusement pour eux, leur gouvernement leur a répondu.

Sur le site de l’Institut national de la santé et de l'environnement du Ministère de la Santé, Bien-être et sport des Pays-Bas, on met en garde les célibataires désirant avoir des relations sexuelles.



«La règle de 1,5 mètre vous permet d'avoir des relations sexuelles uniquement avec votre partenaire habituel. Des relations sexuelles avec votre partenaire régulier sont possibles, si vous le voulez tous les deux. Après tout, vous êtes déjà très proches et il est pratiquement impossible de s'éviter physiquement. N'ayez pas de relations sexuelles avec votre partenaire s'il a été isolé en raison d'une infection (suspectée) au coronavirus. Des relations sexuelles avec vous-même ou avec d'autres à distance sont possibles (pensez à raconter des histoires érotiques, à vous masturber ensemble)», est-il écrit sur le site gouvernemental.

Puis, pour davantage de renseignements, on renvoie au site de Soa Aids, un organisme de détection et de prévention des ITS.

C’est là que ça devient le fun.

Voici donc une liste de techniques pour «faire le sexe» en gardant une distance sécuritaire de 1,5 mètre, selon cet organisme néerlandais:



*Masturbation: faites ça tout seul

*Masturbation mutuelle, mais en gardant une distance de 1,5 mètre entre chaque personne

*Sexter ou sexe téléphonique: envoyez des messages textes, des vidéos ou des fichiers audio à connotation sexuelle (mais ne partagez jamais des images de quelqu’un d’autre sans avoir sa permission)

*Sexter en groupe en utilisant Skype, Zoom ou Microsoft Teams

*Regarder de la porno

*Lire des livres ou des magazines érotiques

*Faire un podcast érotique

*Le sexe par webcam

*Striptease

*Le sexe par vibromasseur télécommandé

Alors voilà!



Butinez sécuritairement!

