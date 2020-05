Snoop Dogg se cache pour écouter Let it Go dans son auto

Si vous avez grandi dans les années 90, il y a de fortes chances que la musique du rappeur Snoop Dogg vous ait été interdite par vos parents, en raison de sa nature explicite.

27 ans après Doggystyle, on est loin du Snoop qui a enregistré Murder Was the Case.

Comme tous les parents du monde, l’homme de 47 ans semble avoir développé une affection pour le film animé Frozen ainsi que pour sa trame sonore.

Dans une courte vidéo publiée sur Instagram le 10 mai dernier, on peut voir le Dogfather lui-même, assis dans le véhicule familial en train d’écouter Let it Go.

«J’ai dû venir m’asseoir dans mon auto pour écouter cette merde», dit-il en riant.

Même lui semble dépassé par la situation.

Nous souhaitons une bonne fin de confinement à Snoop Dogg.

