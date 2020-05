10 raisons de regarder The Last Dance sur Netflix

3. Saviez-vous qu'à part avoir côtoyé Bugs Bunny, Michael Jordan est aussi un des plus grands athlètes à avoir mis les pieds sur Terre?

Dans The Last Dance sur Netflix, on documente en dix épisodes d’une heure la saison 97-98 des Bulls de Chicago, alors qu’ils tentent de remporter un sixième championnat de la NBA en huit ans.

Dans la série, on entend des confidences inédites de joueurs-clé dans cette série de victoires impressionnantes comme Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson et bien sûr Michael Jordan lui-même.

Voici dix raisons pour lesquelles vous ne devez absolument pas manquer ce documentaire.

1. Pour entendre Michael Jordan sacrer comme un marin

2. Pour vous donner le goût de rafraîchir votre garde-robe

3. Pour se rappeler que Converse a déjà été le soulier officiel de la NBA

4. Pour raviver votre haine envers Isiah Thomas

AFP

5. Pour apprendre que Phil Jackson était un hippie qui faisait de l’acide dans son jeune temps

6. Pour admirer les gardes du corps de Michael

7. Pour voir une des dernières apparitions de Kobe Bryant

8. Parce que ce docu ne contient aucune cruauté envers des tigres ou autres félins géants

Photo AFP/Netflix

9. Pour se rappeler de l’existence de Carmen Electra

Photo by Colin Braley REUTERS

10. Parce que c’est la seule façon de savoir si les Bulls ont remporté leur sixième championnat

Aussi sur le Sac: