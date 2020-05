Un couple marié depuis 70 ans enfin réuni après des mois d’isolement

Jean et Walter Willard sont inséparables depuis leur mariage, il y a de cela 70 ans.

Leurs filles Wendy Willard et Wanda Glen ont expliqué à CBC 6 que leur mère, Jean, a dû déménager dans une résidence quand elle s’est brisé la hanche, l’année dernière.

«Mon père allait là-bas chaque jour et y passait la majorité de sa journée. Au début, il était là du matin au soir, quand elle se couchait», a ajouté Wendy.

Tristement, la pandémie et la fermeture des maisons de retraite ont séparé le couple de Troy, dans l’État de New York. Puis Walter est tombé.

Souffrant d’un saignement cérébral, il a dû être opéré et a été amené en centre de réadaptation.

Malgré l’épreuve, il ne pouvait toujours pas retrouver son amoureuse. Il y avait des cas de COVID-19 dans la résidence de Jean, et l'on ne pouvait y recevoir personne. Or ses filles ont décidé d’écrire une lettre au directeur de l’établissement, et il a changé d’avis.

«Je lui ai dit que nous avions peur de perdre l'un d'eux [...] et qu’ils ne se revoient plus jamais. [...] Nous sommes prêts à prendre le risque, mon père est prêt à prendre le risque», a raconté Wendy. «Il m'a immédiatement appelée et m'a dit: “Nous voulons absolument faire ça pour vous!”»

Les deux tourtereaux partagent maintenant une chambre à la maison de retraite. Leurs enfants, quant à eux, ont hâte de pouvoir leur rendre visite.

Jeudi dernier, le personnel de la résidence a envoyé à la famille une vidéo touchante de la réunion du couple. Attention, il se peut que vous versiez une petite larme.

