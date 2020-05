Une épicerie d'Amos emballe ses homards vivants et ça fait réagir

Une cliente d’un IGA d’Amos a eu une mauvaise surprise dans l’allée des fruits de mer.

Josée Tessier a publié sur son Facebook une vidéo montrant des homards emballés, sur une petite barquette de styromousse et dans un film de plastique. Ce qui serait normal... si les homards n’étaient pas toujours vivants.

En effet, on peut voir les crustacés bouger sous la pellicule de cellophane.

Sous sa vidéo, madame Tessier écrit:

«Ok.. vu à l’épicerie ce weekend! Je ne veux pas partir un débat mais maudit.. c’est tu vraiment nécessaire d’emballer des homards VIVANTS dans du saranwrap et de les laisser mourir à petits feu? [sic] On est vraiment là?»

C’est internet donc, bien sûr, malgré la précision de Mme Tessier, ça a tout de même parti un débat.

• À lire aussi: Une vidéo montre comment la toux peut propager le coronavirus dans une épicerie

Certains soulignent qu’il n’est pas moins cruel de plonger des homards vivants dans l’eau bouillante. Une ancienne employée de poissonnerie explique même que la pratique n’est pas nouvelle, mais qu’habituellement il faut laisser des trous dans le plastique.

La vidéo a déjà été partagée plus de 10 000 fois sur Facebook et les utilisateurs, rouges de colère, l’ont vu plus de 500 000 fois.

Ailleurs sur le Sac de chips: