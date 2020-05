Marie-Chantal Toupin se fâche contre l'inaction du gouvernement dans le domaine de la culture

Marie-Chantal Toupin a profité de sa plateforme pour lancer un cri du coeur à propos de la situation délicate dans laquelle les artistes sont placés en ce moment.



On sait comment la situation actuelle a touché tous les domaines, mais aussi, particulièrement, la culture, car il est évidemment impossible pour les artistes de faire des spectacles dans des salles bondées de gens, ou bien de filmer sur des plateaux de tournage où travaillent des dizaines de personnes.

Sur sa page Facebook officielle, mercredi en fin de soirée, la chanteuse s'est montrée particulièrement en colère, mais aussi inquiète vis-à-vis le sort des artistes québécois, qui sont toujours dans l'attente d'une aide, mais aussi de réponses concrètes.



En effet, elle déplore que les gens puissent s'asseoir côte à côte dans un avion, en portant évidemment le masque, mais pas dans les salles de cinéma ou les salles de théâtre. Elle attend toujours des réponses de la part du gouvernement, qui avait promis de l'argent pour aider les artisans du domaine de la culture.

«Pourquoi est ce qu’on peut remplir un avion si on a un masque mais on a pas le droit de remplir un théâtre ou de cinéma masqués ?

Comment tuer les artistes à long terme ?

nous on fait comment pour survivre?

Le Gouvernement nous a-t-il oublié?

Ou sont les 500 Milliard pour les Artisants promis?

Guy Laliberté a tout de même recu 17 Million pour ces employers qui a mit dans un Paradis Fiscal (sans impôt) !

ET NOUS LES ARTISTES SANS REVENUS ONT S'EN SORT COMMENT?», a-t-elle écrit.



Sa publication a récolté des centaines de mentions «J'aime», de partages et de commentaires d'abonnés qui partageaient son opinion.



