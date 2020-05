Burger King met sur le marché un Whopper rempli d’oignons pour favoriser la distanciation sociale

Rien de mieux qu’une mauvaise haleine pour s’assurer de garder les gens à distance!

• À lire aussi: Burger King lance officiellement le pire burger au monde



Les gestionnaires de Burger King en Italie l’ont bien compris et c’est pourquoi on leur doit la plus brillante initiative en matière de distanciation physique de la semaine: le Social Distancing Whopper.

Image Burger King

Le Social Distancing Whopper est très semblable au fameux Whopper traditionnel.

• À lire aussi: Arrêtée avec 7 seringues remplies de liquide dans le vagin, elle semait le désordre dans un Burger King

Seule différence: la triple portion d’oignons vous créera une haleine d’enfer qui fera en sorte que personne ne voudra s’approcher à moins de deux mètres de vous.

Image Burger King



On aimerait vous dire «Pour y goûter, vous n’avez qu’à vous rendre dans un Burger King en Italie», mais vous savez... pandémie, virus mortel, voyages non-essentiels, etc...

Mais bon, puisqu’on n’a rien à perdre, prions le Dieu du Fast-Food pour que les Burger King du Canada emboîtent le pas.

À voir aussi sur le Sac de Chips: