[VIDÉO] Un casse-cou saute du pont aux Chutes-de-la-Chaudière

C'est le genre de vidéo qu'on regarde et que l'on se dit : «VOYONS MAUDIT MALADE!»

Après avoir escaladé le pont de Québec et celui de l'Île-d'Orléans illégalement l’année dernière, un cascadeur attire encore l’attention, alors qu’il s’est lancé dans la rivière Chaudière à partir du pont suspendu situé dans le Parc des Chutes-de-la-Chaudière, sur la Rive-Sud de Québec.

Dans une vidéo publiée sur YouTube dimanche, Shawn Gourrand a prouvé une fois de plus qu’il était un amateur de sensations fortes avec ce saut de 75 pieds.

Ce dernier a été filmé sous différents angles et dans tous ces angles, ça fait peur.

L’année dernière, Le Journal avait questionné les autorités afin de savoir si le cascadeur s’exposait à des amendes ou à des accusations en publiant une vidéo de ce genre sur les réseaux sociaux. La Sûreté du Québec, le Service de police de Québec et le ministère des Transports n’avaient pas été en mesure d’offrir une réponse.

