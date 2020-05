Vous pouvez maintenant avoir un mini garden party privé avec Marie-Chantal Toupin dans votre cour

Marie-Chantal Toupin ne fait pas les choses comme les autres.

Cette fois-ci, elle fait preuve d'ingéniosité en proposant une toute nouvelle formule de «spectacles». Maintenant que les rassemblements extérieurs de 10 personnes sont permis, la chanteuse propose de se rendre dans votre cour pour y chanter quelques-uns de ses plus grands succès, dans une formule très intime.

C'est dans une vidéo publiée dimanche sur son compte Facebook officiel que l'interprète de Soirée de filles, en direct de sa propre cour, a expliqué son idée, pour amener un peu de positif dans tout ce qui se passe, et, surtout, car elle s'ennuie grandement du contact avec son public, et d'avoir leur réaction en direct.











«Qui d'entre vous serait intéresser À UN MINI GARDEN PARTY PRIVER) à me voir chanter dans votre cour ,vous faire un spectacle intime avec vos amies/amis famille de 10 personnes et moins vous chanter mes propres chansons ? Y fait beau, y fait chaud et je m'ennuie de vous tous...

ben le fun fb (sans contact) depuis 2 mois mais là j'ai besoin de vos visages et vos emotions intérêt? M'écrire en priver. LUV», a écrit Marie-Chantal Toupin.

L'histoire ne dit pas combien de messages privés Marie-Chantal Toupin a reçus, mais sa vidéo a récolté près de 1000 commentaires et près de 400 partages, en plus d'avoir été visionnée à 45 000 reprises.



