Billie Eilish se dévêt dans un nouvelle vidéo traitant de «body shaming»

La populaire chanteuse de 18 ans a publié sur YouTube un court-métrage à propos de la façon dont on perçoit et traite le corps des femmes.

Particulièrement interpellée par cette problématique, l’interprète de Bad Guy y récite un discours où elle décrit ses sentiments sur la façon dont elle est perçue par le public.

Sous un éclairage très sombre, la jeune chanteuse y retire son t-shirt avant de s’immerger dans un liquide opaque.



Voici le texte complet de son monologue (en anglais):



«You have opinions

about my opinions,

about my music,

about my clothes,

about my body.

Some people hate what I wear,

some people praise it,

some people use it to shame others,

some people use it to shame me,

but I feel you watching

always

and nothing I do goes unseen.

So while I feel your stares,

your disapproval

or your sigh of relief,

if I lived by them,

I’d never be able to move.

Would you like me to be smaller?

Weaker?

Softer?

Taller?

Would you like me to be quiet?

Do my shoulders provoke you?

Does my chest?

Am I my stomach?

My hips?

The body I was born with,

is it not what you wanted?

If I wear what is comfortable.

I am not a woman.

If I shed the layers,

I’m a slut.

Though you’ve never seen my body,

you still judge it

and judge me for it.

Why?

We make assumptions about people

based on their size.

We decide who they are,

we decide what they’re worth.

If I wear more,

If I wear less,

who decides what that makes me?

What that means?

If my value based only on your perception?

Or is your opinion of me

not my responsibility?»

Cette vidéo était déjà diffusée sur les écrans géants dans les concerts de la star, mais elle se trouve désormais en ligne pour la première fois.

