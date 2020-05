Ces «pods» sont à louer dans un «endroit magique et mystérieux» qui espère «créer la meilleure communauté»

L’étrange concept d'habitation d’un entrepreneur montréalais suscite à la fois la curiosité, la stupéfaction et la colère de nombreux internautes.



Baptisé GAB House, le concept propose un mélange «unique» entre une auberge de jeunesse et un café de coworking.

Mais ce qui fait surtout lever les sourcils des nombreux internautes qui ont partagé cette annonce Kijiji sur leurs réseaux sociaux aujourd’hui, ce sont les «pods», ces genre de lits à deux étages/cabines/dortoirs destinées à être habitées.

Image Kijiji



Loués au coût de 450$ par mois pour un pod queen et de 600$ par mois pour un pod twin à usage individuel, ils permettraient à leurs occupants de «créer la meilleure communauté et l'ambiance la plus cool», au sein d’un «endroit magique et mystérieux, situé en plein cœur du légendaire Mile-End à Montréal».

Choqués par le loyer demandé pour ce type d’habitation, plusieurs internautes ont signalé leur indignation sur Facebook en partageant l’annonce Kijiji.

Image Kijiji

Dans celle-ci, on précise que les locataires peuvent «dormir, travailler et [se] détendre, tout au même endroit. C'est l'écosystème parfait pour les travailleurs autonomes et les étudiants !»

Image Kijiji

Sur son site web, l’entrepreneur donne quelques renseignements supplémentaires sur sa vision du concept.

Ainsi, on apprend que trois phases d'expansion seraient envisagées.

Image Kijiji

Mais pour cela, on imagine que le concept devra connaître du succès à Montréal.

Image Kijiji

Image Kijiji

