Vber Macho: Un service de livraison de bouffe par des Japonais musclés

Même si les restaurants n’y sont techniquement pas fermés, beaucoup de gens au Japon préfèrent commander de la nourriture pour respecter la distanciation sociale.

Un entrepreneur de la ville de Nagoya a décidé de sauter sur l’occasion pour lancer un nouveau service de livraison.

Il tente de se tailler une place... musclée... dans l'industrie en se distinguant.

Avec Vber Macho, vous pouvez commander de délicieux bentos qui vous seront livrés par des hommes musclés.

Le fondateur, Masanori Sugiura, travaillait déjà dans l’industrie alimentaire. Il est président de la société de restauration Within et le propriétaire d’un restaurant de sushi haut de gamme. Dans ses temps libres, Sugiura s’entraîne et participe à des concours d’hommes musclés.

Il a donc réuni ses deux passions. Avec cinq de ses amis culturistes, il promet de livrer de la très bonne nourriture et du bonbon pour les yeux.

Les livreurs portent tous des chemises happi, vêtement traditionnel, qui s’enlèvent facilement pour dévoiler des muscles. Même s’il est promis que les livreurs resteront à une distance sécuritaire, il est aussi permis de prendre des photos.

