[VIDÉO] Un La-Z-Boy roulant aperçu sur l’avenue du Mont-Royal

Le journaliste de TVA Yves Poirier a été témoin d’une bien étrange situation ce jeudi après-midi à Montréal.

Alors qu’il se trouvait sur l’avenue du Mont-Royal, il a vu ceci:



On ne sait pas qui est cette personne. On ne sait pas si c’est la première fois qu’elle circulait de la sorte. On ne sait pas si c’est légal de se promener en fauteuil roulant au milieu de la chaussée (on en doute fort). On ne sait pas où cette personne allait.

Bref, on ne sait rien. Mais on est très impressionnés!



Merci Yves de nous fournir en contenu de qualité.

