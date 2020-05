Martin Matte réagit au retrait de la publicité controversée de Maxi

Après le retrait des réseaux sociaux de Maxi d'une publicité jugée grossophobe par certains, Martin Matte a réagi jeudi soir et a affirmé qu'il ne «l'avait pas vu venir celle-là».



Pour valoriser les produits québécois, l’épicerie montrait Martin Matte, à qui l'on avait ajouté de nombreux kilos, se lançant le défi de goûter à tous les produits du terroir en vente chez Maxi. L’organisme Anorexie et boulimie Québec (ANEB) dénonçait le stéréotype que véhicule ce genre de message.



«OMG!!! Je l’ai pas venu venir celle-là! Cette pub de Maxi se veut un clin d’œil au confinement qui nous fait manger plus. Point! On ne rit pas de personnes, c’est Martin Matte, qui a pris du poids en confinement et on rit avec ça, en exagérant beaucoup. Personne dans le processus de la création cette pub n’a voulu ou a pensé offenser les gens en surpoids. Jamais. Cela dit, je suis désolé pour les personnes qui se sont sentis offensées. Pour vrai. Cette pub se voulait bon enfant, pour faire rire. Et oui, beaucoup de monde l’avait vue avant d’être diffusée, et oui, ils trouvaient ça drôle. Je vous avoue que je suis un peu flabergasté... C’est difficile en humour de plaire à tout le monde. Avec l’opinion de chacun, les associations, qui font cela dit un travail essentiel pour leurs membres, les réseaux sociaux... ça limite beaucoup les possibilités d’humour mettons! Beaucoup de personnes m’ont écrit pour me dire qu’ils ont vu la pub et l’ont trouvée très drôle. Beaucoup de gens en surpoids me l’ont écrit aussi. Merci pour vos messages. Faut pas oublier que la majorité des gens trouvait la pub drôle, c’est quand même pas à négliger! Faut pas oublier non plus que la pub disait qu’il y aura pleins de nouveaux produits québécois chez Maxi qui encourageront l’économie locale.

Faut pas oublier aussi qu’au moins 250 000$ seront distribués aux banques alimentaires. Faut pas oublier que je vous aime ben gros. (C’T’UNE JOKE!!! Je vous aime et j’éponge cette situation qui, je l’espère, fera de moi un être humain plus ouvert et tolérant.)» a-t-il écrit sous la publication.

Par ailleurs, Maxi a présenté ses excuses et l'entreprise a diffusé une nouvelle publicité jeudi soir, avec sa populaire touche d'humour habituelle.

