Jean-Luc Mongrain vous propose un masque pour que tout le monde se tienne à deux mètres de vous

Vous le savez, les règles du confinement s'assouplissent et le port du masque est de plus en plus recommandé afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Si vous n'en avez toujours pas un et que vous êtes présentement à la recherche d'un modèle, sachez que Jean-Luc Mongrain et ses yeux ont une proposition pour vous.

Sur sa page Facebook, le populaire animateur a partagé une image d'un masque à son effigie, créé par une compagnie québécoise.



Eh oui, Jean-Luc Mongrain explique que les administrateurs de sa page sont tombés sur un masque de l'entreprise MAM & POP, de l'artiste Jolène Morin.



«C'est peut-être le meilleur moyen de vous assurer qu'on reste à deux mètres de vous», a d'ailleurs écrit à la blague celui qu'on pourra bientôt entendre au micro du 98,5.



Le modèle, très ressemblant, présente un Jean-Luc Mongrain des années 80 et 90, avec sa fameuse moustache et son regard intense.



L'entreprise propose également d'autres modèles avec des visages connus, comme celui de Michel Rivard, Clémence Desrochers, Gilles Vigneault, Patrick Norman, et même nul autre que Horacio Arruda.

Les marques se sont en plusieurs formats (petit, moyen et grand) tant pour enfants que pour adultes. Faits à partir de satin, ils se font sans filtre ou avec l'option d'une poche interne pour y ajouter le filtre de votre choix. Les masques se détaillent à partir de 18 dollars sans filtre, et 21 dollars avec filtre.



