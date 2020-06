Hydro-Québec cause un incident diplomatique et répare rapidement sa gaffe

La société d’état s’est fait prendre en mettant en ligne une version erronée de la carte du Québec, mais elle a promptement corrigé le tir.

Tout a commencé ce matin avec la mise en ligne du nouveau site du Circuit électrique, «le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario», qui a été mis sur pied en 2012 par Hydro-Québec.



Un internaute très attentif a remarqué que la carte du Québec montrée sur la page d’accueil du site reprenait le tracé du Conseil privé de Londres de 1927.

[Petit cours d’histoire accéléré: Le gouvernement du Québec n’a jamais reconnu cette frontière et par conséquent, ses sociétés publiques non plus.]

Claude Boucher (c’est le nom de l’oeil-de-lynx qui a tout de suite vu le problème) a alors interpellé Hydro-Québec sur Twitter.

Le nouveau site du Circuit électrique est en ligne depuis ce matin. Depuis quand @hydroquebec reconnaît-elle le tracé de 1927 du Conseil privé? pic.twitter.com/hMGpwxB5xC — Claude Boucher (@bouchecl) June 1, 2020



Moins de deux heures plus tard, les gestionnaires de communauté d’Hydro-Québec, qui sont reconnus pour être vite sur la gâchette, admettaient la faute et remerciaient monsieur Boucher avec la touche d’humour qu’on leur connaît.

Il semble effectivement y avoir une petite erreur avec la carte. On regarde ça à l'instant. Merci du signalement. 😅 pic.twitter.com/jXNfjF3tU6 — Hydro-Québec (@hydroquebec) June 1, 2020



Puis, un autre deux heures plus tard, la carte était corrigée et la «querelle» avec le Labrador pouvait continuer. Hourra!

La carte a été corrigée.



La querelle sur la frontière avec le Labrador est intacte. 😁 — Hydro-Québec (@hydroquebec) June 1, 2020



Voici la vraie carte, sur le nouveau site:

Capture d'écran / Le Circuit électrique

Cependant, tous n’ont pas apprécié l’usage du mot «querelle» pour définir le conflit frontalier entre le Québec et Terre-Neuve.

C’est le cas du chef intérimaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé.



Pour lui, il s’agit d’un «vol pur et simple».

C'est plus qu'une querelle.



C'est le vol pur et simple du cinquième du territoire québécois en 1927 suite à un jugement arbitraire du Conseil privé de Londres, sollicité par Ottawa.



Le Québec n'a jamais reconnu cette perte. https://t.co/YjcTsArUhJ — Pascal Bérubé (@PascalBerube) June 1, 2020



Bref, c’est pas évident de contenter tout le monde à la fois.



Hydro-Québec a, une fois de plus, rapidement réagi en se rangeant du côté du politicien.

Bien sûr. C'est pour cette raison que l'erreur sur la carte a été corrigée rapidement afin de nous assurer que celle-ci reflète la position historique du Québec. — Hydro-Québec (@hydroquebec) June 1, 2020

On suppose que tout le monde est content là! (Sauf peut-être au Labrador...)



