Il y a quelque chose qui cloche avec ce bureau post-pandémie

Comme tout le monde, les employeurs commencent à envisager le merveilleux monde de l’après-COVID-19.

Certains environnements de travail seront difficiles à adapter aux nouvelles normes sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus et/ou tout autre méchante bibitte microscopique qui voudrait envoyer des humains à l’hôpital dans le futur.

Si des restaurateurs ont fait preuve de créativité pour tenir leurs clients à distance les uns des autres, c’est maintenant au tour des entreprises possédant des grands bureaux de proposer des pistes de solution pour mettre en place des lieux de travail sécuritaires.

Voici donc la proposition de Kim Suk-kyung, professeur à l’Université Yonsei, à Séoul en Corée du Sud.

Image Kim Suk-kyung

Selon l’entrevue qu’a accordé le professeur Suk-kyung à Lifestyle Inquirer, cette disposition des postes de travail permettrait de minimiser les risques de transmission du virus.

La rotation des bureaux et l’élévation des murets des cubicules entre ceux-ci ferait en sorte que les employés ne se feraient pas face et qu’il y aurait une barrière entre eux.

MAIS MAIS MAIS...

Regardez attentivement. (On a surligné en vert fluo pour vous aider.)

Image Kim Suk-kyung

Les bureaux forment une swastika, un symbole qui a plusieurs usages, mais dont un en particulier est tristement gravé dans les mémoires.

Et non, on ne parle pas nécessairement du mouvement raëlien.

Image Raël France



On ne doute pas des bonnes intentions du professeur Suk-kyung (après tout, il est coréen et en Asie, la swastika est perçue différemment), mais en Occident, il va avoir un petit problème de marketing s’il veut que son idée connaisse du succès.

