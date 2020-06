Une grande victoire pour Charles Lafortune et son fils Mathis

Charles Lafortune a de quoi célébrer! En effet, l'animateur avait une excellente nouvelle à partager à ses abonnés sur sa page Facebook officielle.





Pour ceux qui ont suivi la très touchante émission Autiste bientôt majeur, vous vous souvenez certainement d'une scène dans laquelle Charles et sa conjointe Sophie Prégent apprennent que seul l'un deux pourra être curateur de leur fils, Mathis. La loi est ainsi faite.

Photo courtoisie, Charles Lafortune





Il avait d'ailleurs été question de cette curatelle lors d'un autre moment dans l'émission, soit lors de la rencontre du couple avec le premier ministre, François Legault.

En gros, cette curatelle implique que seule Sophie pourra signer les papiers pour Mathis. Or, comme l'animateur l'avait expliqué à Deux filles le matin: «Là ça va bien, on est ensemble, mais mettons un couple que ça va mal, [...] faudrait que t’ailles en cour pour prouver que c’est contre l’intérêt de l’enfant, pis on est toujours dans les nuances. C’est rarement tout blanc ou tout noir.»

Or, voilà que des changements importants seront apportés dans ce dossier, alors que le Projet de loi 18, qui réforme la Loi sur le Curateur public, a été adopté par l'Assemblée nationale.



L'animateur de La Voix a reçu un message à ce sujet de la part de Maître Laurent Fréchette, et l'a ensuite partagé sur ses réseaux sociaux.





La finale de son statut Facebook est simple, mais très touchante: «Je redeviendrai tuteur de mon fils xxxxx», a écrit Charles Lafortune.



Évidemment, en commentaires, les gens sont nombreux à s'être réjouis de la nouvelle, mais aussi à avoir souligné l'implication, le travail et la détermination de Sophie et Charles. Leurs efforts auront porté fruit!



