«J’entends mon père»: le texte bouleversant de Grégory Charles sur la mort de George Floyd devient viral

Nombreuses sont les personnalités publiques québécoises qui ont pris la parole dans les derniers jours, à la suite du meurtre de George Floyd. Cet événement a relancé le débat sur le racisme systémique et la brutalité policière, tant aux États-Unis qu'ici, au Québec et de nombreuses vedettes ont utilisé leur plateforme pour élever leur voix pour dénoncer ces injustices.



Voilà que jeudi matin, un texte en particulier fait le tour du Web au Québec: celui de Grégory Charles.



Mercredi, le chanteur a publié un long statut sur sa page Facebook officielle, dans lequel il aborde le sujet.



Il est question de la mort «brutale, injuste et inutile de George Floyd» aux mains de la police, mais également de l'inquiétude que cela lui apporte, étant lui-même le père «d'une petite fille caramel».





Il mentionne aussi qu'il entend les paroles de son père, depuis une semaine, tourner dans sa tête. Son père qui, comme l'explique l'artiste, a marché aux côtés de Martin Luther King, à Washington, en 1963. Son père qui, dans les années 1970, ici, à Montréal, s'est vu refuser la location d'un appartement à cause de la couleur de sa peau.



Finalement, il explique comment nous avons tous notre rôle à jouer pour faire changer les choses.



En un peu moins de 24 heures, la publication a rapidement dépassé le cap des 8000 mentions «J'aime», et s'approche des 8000 partages. Près de 800 personnes ont également commenté.



