Une clé USB «Anti-5G» est sur le marché à un prix complètement ridicule

Par où commencer?



Le nouveau réseau cellulaire 5G, dont l’implantation débute à peine, suscite la crainte et la controverse, comme on le sait maintenant grâce à des tours de télécommunications qui ont été incendiées dans la région métropolitaine le mois dernier.



Si la majorité des gens ne voient aucun inconvénient à ce que cette nouvelle technologie soit déployée, d’autres, par contre, expriment des craintes au niveau de la santé publique et dépassent parfois les bornes en véhiculant des théories complotistes et de la désinformation.

• À lire aussi: La chicane est pognée entre Lucie Laurier et les frères Tadros



Mais bon, ils ont tout à fait le droit de se méfier de la 5G s’ils en ont envie.



Là où le bât blesse, c’est que des vilains lascars ont vu le filon d’or et ont décidé d’exploiter ce créneau pour leur profit personnel.

Voici la clé USB 5GbioShield:

Image 5GbioShield

Elle se vend au coût de 283 livres sterling, soit environ 483 dollars canadiens.

• À lire aussi: J’ai fait mes propres recherches, voici ce que j’ai trouvé



Selon ce qu’on peut lire sur son site web, elle «est le résultat de la technologie la plus avancée actuellement disponible pour équilibrer et prévenir les effets dévastateurs causés par les ondes magnéto-électriques non naturelles, en particulier (mais sans s'y limiter) la 5G, pour toutes les formes de vie biologiques.»

Évidemment...

Image 5GbioShield



De plus, elle «permet, grâce à un processus unique de technologie de nanocouche quantique, d'équilibrer les oscillations électriques déséquilibrées résultant de tout le brouillard magnéto-électrique induit par tous les appareils tels que: ordinateurs portables, téléphones sans fil, WLAN, tablettes, etc.»



Bien sûr, mais encore...

Image 5GbioShield



Elle «apporte un équilibre sur le terrain au niveau atomique et cellulaire, rétablissant des effets équilibrés pour tous les rayonnements nocifs (ionisés et non ionisés).»

Ah oui?

Donc, en gros, elle créérait un genre de bulle, sous la forme d’un «catalyseur holographique quantique pour l'équilibre et l'harmonisation des effets nocifs du rayonnement électrique déséquilibré.»



On dirait un film de science-fiction de série B.

Nos amis qui parlent la langue de Don Cherry associent souvent les excréments de taureaux à ce type d’affirmation.

D'ailleurs, la BBC rapporte que des experts considèrent qu'il s'agit d'une arnaque.

Sondage Et vous qu’en pensez-vous? La 5G ne comporte aucun danger Il y a des dangers associés à la 5G, mais cette bébelle est de la cochonnerie Je voudrais acquérir cet appareil Choix de réponse rigolo Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips: