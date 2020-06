[VIDÉO] Un homme de 75 ans bousculé par la police se blesse à la tête

Un aîné a été pris à parti par les forces policières lors d’une manifestation à Buffalo, jeudi.



L’homme toujours non-identifié prenait part à une manifestation pacifique contre la brutalité policière à Buffalo dans l’État de New York.



Les images filmées par le journaliste de la station locale WBFO Mike Desmond montrent le manifestant s’approcher de quelques policiers vêtus de leur combinaison anti-émeute.

Puis, sans lui donner le temps d’obtempérer à l’ordre qu’on venait de lui donner de reculer, deux policiers poussent l’homme de 75 ans.

Celui-ci fait alors quelques pas vers l’arrière, avant de trébucher et de se heurter violemment la tête au sol.



AVERTISSEMENT: LA VIDÉO SUIVANTE CONTIENT DU CONTENU SENSIBLE QUI POURRAIT DÉRANGER OU OFFENSER CERTAINS SPECTATEURS.

L’homme gît ensuite inerte au sol et du sang s’écoule de son oreille.



On sent une certaine confusion chez les membres des forces de l’ordre, qui ne savent pas s’ils doivent lui prêter assistance ou s’ils doivent poursuivre leur avancée.



Dans les heures qui ont suivi, un premier communiqué émis par la police de Buffalo spécifiait que l’aîné «avait trébuché et était tombé» devant l’hôtel de ville de la municipalité et qu’il avait été transporté à l’hôpital, selon ce que rapporte Gizmodo.



Les images rendues publiques sur Twitter par le média local apportent un tout autre éclairage à l’incident.



Plus de 54 millions de visionnements plus tard (en moins de vingt-quatre heures), la vidéo est maintenant virale et elle met la police de Buffalo dans l’embarras, à l’heure où les États-Unis et le monde entier se soulèvent contre les violences policières à l’endroit des personnes racisées.

Le maire de Buffalo Byron W. Brown a publié un communiqué dans lequel il indique que deux officiers de police ont été suspendus sans salaire.



«Ce soir, après une altercation physique entre deux groupes de participants à une manifestation illégale après le couvre-feu, deux agents de la police de Buffalo ont bousculé un homme de 75 ans», a déclaré Brown.



Il a de plus donné des nouvelles de l’état de santé du manifestant brutalisé: «La victime est dans un état stable mais critique au ECMC [Erie County Medical Centre]. J’ai été profondément dérangé par la vidéo, tout comme le commissaire de police Byron Lockwood. Il a immédiatement supervisé une enquête sur l’incident et les deux officiers ont été suspendus sans salaire», a-t-il poursuivi.

