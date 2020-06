Mélissa Bédard dévoile une photo déchirante pour dénoncer le racisme

Depuis la mort de George Floyd, nombreuses sont les personnalités québécoises à prendre la parole et utiliser leur plateforme pour élever leur voix pour dénoncer le racisme. Après Grégory Charles, qui a écrit un long texte bouleversant rapidement devenu viral, c'est au tour de Mélissa Bédard de se faire entendre.

Lundi matin, la chanteuse a pris la parole sur son compte Instagram, où elle a publié une photo très forte. On la voit, en gros plan, où son visage est entouré d'insultes et d'injures racistes dont elle a été victime dans sa vie. Simple, mais très percutant.



«J’ai entendu ces mots si souvent que je me suis habitué. Encore pire j’ai fini par laisser me traiter de la sorte sans rien dire. J’étais blessée et enragée, mais incapable de leur faire savoir à quel point ils m’avaient blessée. Aujourd’hui c'est terminé! Je ne me laisserai plus dégrader nous sommes fort nous sommes grand, nous sommes bon, nous sommes comme toi», a-t-elle écrit en légende pour accompagner la photo.



Les mentions «J'aime» et les commentaires, envoyant de l'amour à la comédienne, se font nombreux sous la publication.



