Plusieurs films d’artistes noirs disponibles gratuitement sur le site de Cineplex

Les récents événements entourant la mort de George Floyd en ont poussé plusieurs à se questionner s’ils étaient vraiment au courant de ce que les gens issus de minorités vivent au quotidien.

Dans une tentative de mettre de l’avant du contenu noir, Cineplex a sélectionné une collection de films, disponibles gratuitement en location sur le web.

«En ce moment où nous nous tournons vers les films pour nous informer et nous habiliter, nous voulons aider. Cette collection de films importants a été choisie pour mettre de l’avant les histoires, les artistes et les cinéastes noirs afin de créer des discussions.»

Parmi la quarantaine de films disponibles, on retrouve certains classiques comme 12 Years a Slave, Moonlight, Do The Right Thing, Boyz N The Hood, 42, The Color Purple, Glory et Amistad. Certains films plus récents tels que Spiderman: Into the Spider-Verse, Get out et Just Mercy figurent aussi parmi les choix.

Faites vite, ces films ne seront probablement disponibles gratuitement que pour une période limitée.

