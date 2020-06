Une villa achetée par John Lennon et Yoko Ono est en vente à un prix de fou

Il est peut-être dur d’imaginer John Lennon et Yoko Ono habiter dans un presque château, mais le couple célèbre a bel et bien acheté une immense villa en 1979, quelques mois à peine avant que le chanteur ne se fasse assassiner.

Après la mort de John, Yoko s'y serait installée pour rénover la demeure durant quelques années, avant de la vendre en 1986.

La maison de Palm Beach, en Floride, donne directement sur l’océan. La résidence est surnommée El Solano et a été construite en 1925 par le célèbre architecte de Palm Beach Addison Mizner.

Le château possède 7 chambres à coucher, 12 salles de bain et un grand nombre de pièces incroyables avec vue sur la mer.

Cette suite a d'ailleurs une vue incroyable:

La villa offre également un terrain de tennis, deux piscines creusées (question de pouvoir admirer le lever et le coucher de soleil) ainsi qu'un belvédère privé sur la plage.

Si en 1979, le couple du fameux bed in de Montréal avait acquis la maison pour 750 000 US$, elle est aujourd’hui en vente au coût de... 47,5 millions US$. Vous trouverez la fiche complète de la maison ici.

Ouf!

Le Wall Street Journal rapporte que les propriétaires actuels ont acquis la propriété en 2016 au prix de 23 millions US$. Disons que s’ils obtiennent le prix demandé, ils auront réalisé un joli profit en peu de temps...

