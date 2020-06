La série télé Lord of the Rings cherche des figurants avec des drôles de faces

Une annonce est apparue sur la page Facebook d’une agence de casting d’Auckland, la plus grande ville de la Nouvelle-Zélande, demandant des gens différents, ou «funky», dans ses propres mots.

Ce serait pour la série télé tirée de l’univers du Seigneur des anneaux, qui devrait arriver sur Amazon Prime l’année prochaine et qui reprend sa production au mois de juillet.

Elle a été interrompue en mars dernier en raison de la COVID-19, selon ce que rapporte le New Zealand Herald.

D’ailleurs, une deuxième saison a déjà été commandée.

Même s’il n’est pas officiellement écrit que l’annonce a été faite pour le Seigneur des anneaux, il est connu que l’agente l’ayant publiée travaille sur la distribution du projet.

On peut y lire que l’on recherche des gens avec des brûlures faciales, des membres «longs et maigres», des visages maigres, des rides du visage, des os manquants, des grands yeux et des cicatrices d'acné. Une autre annonce, l’automne dernier, demandait des gens particulièrement grands, particulièrement petits, particulièrement poilus ou particulièrement androgynes.

Même si le travail de figurant n’est pas le plus fascinant ou le mieux payé, parions que plusieurs admirateurs des livres de Tolkien souhaiteront se prêter au jeu. En 2012, 3000 personnes s’étaient présentées à un appel semblable à Washington pour le film Le Hobbit.

Malheureusement pour nous, l’offre d’emploi ne s’applique qu’aux résidents d’Auckland qui ont le droit de travailler en Nouvelle-Zélande.

