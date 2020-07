Deux duos de Révolution épatent les juges ensemble à America's Got Talent

Après Yoherlandy et Rahmane, qui ont terminé cinquièmes à La France a un incroyable talent, d'autres anciens finalistes de Révolution, cette fois issus de la saison 2 de l'émission, ont tenté leur chance à l'international.

Il s'agit du couple de maîtres de la salsa Samantha Scali et Adriano Ieropoli et de la paire des deux Alex, composée de Alex Francœur et Alexandre Carlos, qui ont décidé d'unir à nouveau leurs forces et de présenter leur numéro de quarts de finale de l'automne dernier.

Les Alex avaient ensuite fait pleurer tout le monde avec leur numéro en demi-finale.

De leur côté, Samantha et Adriano s'étaient rendus en finale, mais avaient dû s'incliner contre les gagnants, Janie et Márcio.

Les États-Unis maintenant

Samantha, Adriano, Alex et Alex se sont donc envolés pour les États-Unis en mars dernier, juste avant que la pandémie n'atteigne les sommets que l'on a connus.

Et le quatuor a réussi à épater les juges et s'est donc qualifié pour l'étape suivante, comme le témoigne cet extrait partagé par tous les membres du quatuor sur Instagram:

Malheureusement, comme l'explique Alex Francœur, l'aventure a dû se terminer à cette étape pour eux. «Une opportunité de rêve que nous avons pu vivre le 12 mars dernier avant la fermeture des frontières. Malheureusement, dù à cette pandémie mondiale, nous ne pouvons continuer l’aventure. Il était impossible pour nous d’être présents au États-Unis pour filmer. Ce n’est que partie remise...»

On leur souhaite bonne chance pour la suite!

