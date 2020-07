À 60 ans, cette grand-mère est fiancée à un homme qui, à 21 ans, est plus jeune que ses filles

Vous connaissez le dicton: «L’amour n’a pas d’âge».

On en a encore une fois la preuve grâce à cette histoire qui émane du Sun, en Angleterre, mais qui met en scène des protagonistes étatsuniens.

Ainsi donc, en février 2018, Pam Shasteen, 58 ans à l’époque, a reçu un message sur l’application de rencontre Badoo de la part de Jonathan Langevin, un étudiant en génie informatique qui avait l’air plutôt jeune.

Selon ce que son profil indiquait, il avait 21 ans.

Mais après quelques minutes de conversation et avoir constaté qu’ils aimaient mutuellement l’astrologie et le plein-air, Jonathan a fait un aveu à Pam: il n’avait que 19 ans.

«J’avais peur d’être trop vieille pour lui, puisque j’ai deux filles, de 32 et 34 ans, et que je suis grand-mère», a admis la sexagénaire. «Mais heureusement, Jonathan m’a aussi avoué qu’il avait toujours voulu être avec une femme plus vieille.»



Après une semaine de discussion vidéo, les deux tourtereaux ont décidé de passer de la parole aux actes: Jonathan a franchi les 1300 km qui séparent son Minnesota de l’Oklahoma de Pam.

«Quand je l’ai vu, je l’ai trouvé encore plus beau en vrai. Nous avons couru l’un vers l’autre et nous nous sommes embrassés passionnément. C’était le coup de foudre!», a raconté Pam.

La nuit suivante, ils ont fait l’amour pour la toute première fois.



«C’était merveilleux. Nous avons très peu dormi. Jonathan est peut-être plus jeune que moi de plusieurs décennies, mais il n’est pas inexpérimenté. Il savait exactement quoi faire», a indiqué Pam au Sun.



Après une semaine passée ensemble, le temps était venu pour Jonathan de repartir vers le nord des États-Unis, mais Pam lui a déclaré son amour et l’a supplié de rester.



«Jonathan m’a dit qu’il m’aimait aussi et il a décidé de rester. J’étais si heureuse», a dit la grand-mère qui, le lendemain, a invité ses deux filles à venir faire la rencontre de leur nouveau beau-père...dix ans plus jeune qu’elles.

Avant leur arrivée, elle a eu la délicatesse de leur texter un petit avertissement: «Juste pour que vous le sachiez, il a 19 ans et il vient d’emménager avec moi».

La rencontre s’est toutefois bien déroulée et le nouvel amoureux de la grand-mère a pu jouer avec sa nouvelle petite-fille de six ans, en présence de ses nouvelles brus, qui ont admis bien l’aimer.



«J’étais si soulagée d’avoir la bénédiction de mes filles», a indiqué Pam à la journaliste du Sun.

Les présentations inverses se sont aussi passées comme sur des roulettes, quand Jonathan a présenté sa nouvelle blonde de 60 ans à ses parents qui sont aussi dans la soixantaine.



Ses derniers ont même dit à Pam: «On a toujours su que Jonathan éprouvait quelque chose pour les femmes plus âgées, alors on n’est même pas surpris».



Par contre, deux semaines plus tard, quand est venu le temps, pour Pam, d’introduire Jonathan à sa bande d’amies, leurs réactions ont été plutôt froides.

«Après quelques jours, elles m’ont dit que Jonathan m'utilisait. Une autre m’a dit qu’il était assez jeune pour être mon petit-fils et que j’avais besoin d’une thérapie. Ça m’a beaucoup blessée», a expliqué la femme.

«Mais j’ai décidé de couper les ponts avec elles. Je n’avais pas besoin de cette négativité dans ma vie», a-t-elle ajouté.



Après trois mois de fréquentation, Jonathan a fait la grande demande à Pam en mai 2018.



«Toute ma vie, j’ai voulu trouver l’âme soeur, et là, je l’avais devant moi», a dit Pam.



Les fiançailles ont eu lieu le même mois, au Minnesota, avec la famille de Jonathan.

Les deux amoureux filent apparemment le parfait bonheur depuis.

