Des Canadian Tire fermés quand tout scannait comme «Monsieur Patate»

Les clients de cinq succursales Canadian Tire ontariennes n’ont pas pu compléter leur magasinage lundi dernier.

Un petit problème technique empêchait les gens de payer pour leur achat. Un tout petit bogue... à cause duquel tous les articles scannés apparaissaient comme étant «Monsieur Patate».

Le problème a touché cinq magasins selon le siège social.

David Bloom, Edmonton Sun

Cathy Kurzbock, de Canadian Tire, a dit à Kawartha News: «C'est une anomalie qui s'est produite ce matin uniquement dans nos magasins de Lindsay et Whitby. Une erreur [...] a fait apparaître les noms d'articles de manière incorrecte, mais les prix et les numéros d'articles se sont correctement enregistrés. Elle a depuis été corrigée et les magasins fonctionnent normalement.»

