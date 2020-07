Un homme meurt après avoir consommé trop de caféine

Un Anglais de 36 ans est décédé après avoir ingéré une quantité de caféine qui lui a été fatale.



Lukasz Sandelewski, un soudeur de 36 ans, a été retrouvé sans vie dans sa chambre par son colocataire, en décembre dernier, après que sa mère se soit inquiétée de ne pas avoir de ses nouvelles, selon le Cambridgeshire Live.



Selon l’assistant-coroner Sean Horstead, la chambre de l’homme originaire de la Pologne était «désordonnée, avec plein de contenants de boissons sur le sol», mais ce n’était toujours pas clair de quelle façon il avait consommé la caféine.

Une analyse sanguine a démontré que le sang de la victime contenait 282 microgrammes de caféine par millilitre de sang.



Il est généralement considéré qu’un niveau supérieur à 80 microgrammes de caféine par millilitre de sang peut être mortel.



Dans le rapport du coroner, on pouvait lire: «Lukasz Sandelewski a été retrouvé sans vie à son domicile. Il n’est pas clair comment ou par quel moyen le défunt a consommé une quantité très significative de caféine, mais c’est bien la toxicité de la caféine qui a entraîné sa mort. Sa mort est la conséquence non désirée d’un acte délibéré. Il a consommé délibérément une quantité significative et fatale de caféine, mais je suis persuadé qu’il n’en avait pas planifié les conséquences.»



Il était de plus ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que Sandelewski avait pu essayer de mettre fin à ses jours et qu’il n’avait pas laissé de note à cet effet.

Selon son colocataire, la victime était rentrée chez elle vers une heure du matin et avait passé une bonne partie de la nuit à discuter au téléphone, au moins jusqu’à sept heures.



Ce n’est que plus tard en soirée que, n’ayant pas de ses nouvelles, sa mère a contacté son coloc, qui a fait la macabre découverte.

