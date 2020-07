Nous aurons bientôt droit à des nouveaux épisodes de Clone High

Y’avait, dans les années 80, un labo d’État clandestin...

Les fans du bloc de programmation Le Détour, diffusé sur Télétoon, auront de quoi se réjouir.

Il y a quelques mois, on apprenait que la série culte La Clique serait ressuscitée le temps d’un film.

Aujourd’hui, on apprend non seulement que MTV va ressusciter la série Clone High, mais aussi que Phil Lord, Chris Miller et Bill Lawrence, les créateurs de la série, seront de retour pour superviser le projet.

Depuis l’unique saison de la série en 2003, Lord et Miller ont fait de grandes choses dans le monde de l’animation dont The Lego Movie et Spider-Man: Into the Spider-Verse.

À la base, Clone High avait connu très peu de succès suite à sa diffusion sur MTV aux États-Unis, mais était devenu un classique au Canada après avoir été diffusé sur les chaînes anglophone et francophone de Télétoon.

Aussi sur le Sac: