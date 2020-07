Une dame de 72 ans encornée par un bison au parc national de Yellowstone

Une femme originaire de la Californie a subi les foudres d’un bison, après s’être approchée trop près de l’animal pour le photographier.



L’incident s’est déroulé le 25 juin dernier dans un camping du célèbre parc national de Yellowstone, dans le nord-ouest du Wyoming.

Selon les membres de la famille Larsen, qui étaient les voisins de camping de la femme, celle-ci aurait provoqué l’animal à quelques reprises pour arriver à prendre le cliché idéal.

Les images filmées par un membre de cette famille montrent, en effet, la dame se comporter un peu trop bravement en présence de l’imposante bête.



Quand cette dernière a chargé et frappé la septuagénaire, elle se serait envolée de 10 à 15 pieds de haut.



On le sait, les images de la vidéo ci-haut ne montrent pas l’«envolée», à la grande tristesse de l’auteur de ces lignes et de nombreux commentateurs YouTube.



Cependant, la femme a bel et bien été blessée, souffrant de «marques profondes sur le côté», selon Jake Larsen. Aucun de ses organes vitaux n’aurait toutefois été touché.

Elle a néanmoins été héliportée jusqu’à un hôpital de la région pour y être soignée.



Aucun détail supplémentaire n’a été révélé depuis.

Selon le site officiel du parc national de Yellowstone, l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

Le parc en profite également pour rappeler les consignes de base en ce qui concerne les animaux sauvages: ne vous approchez pas, donnez-leur de l’espace et, au besoin, partez dans la direction opposée pour éviter tout contact.

