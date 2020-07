Karine Vanasse met en vente son superbe loft

Karine Vanasse a mis en vente son superbe loft de style new-yorkais situé aux limites du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal.

L'actrice, qui cumule les projets à l'international, a choisi de mettre en vente son appartement pour se trouver un nouveau logis.

• À lire aussi: Karine Vanasse adresse un beau message à son amie Mariana Mazza

• À lire aussi: 13 photos du condo de rêve de Karine Vanasse

Avec son mur de brique et sa décoration urbaine, l'appartement entièrement blanc a beaucoup de cachet. De plus, il se trouve à deux pas du marché Atwater et du canal de Lachine.

Son prix est de 775 000$.

Selon la description officielle du courtier immobilier, il s'agit d'un «loft de style new-yorkais, avec des plafonds de 14 pieds, des murs de brique et des poutres de bois, un plancher radiant, une cuisine avec îlot central et puits de lumière, une chambre avec grand walk-in, salle de bains avec bain/douche séparés et salle de lavage, mezzanine avec coin bureau chambre d'invités, climatiseur mural, locker et stationnement extérieur».

Il y a un mois et demi, l'actrice avait publié une photo de la pièce maîtresse sur les réseaux sociaux.

«Redécouvrir sa place. ••• Reclaiming your space.», avait-elle écrit sous la photo.

• À voir aussi: Martin Matte baisse de beaucoup le prix de sa très luxueuse maison de Montréal

Karine n'aura probablement pas de mal à trouver preneur!



Pour tout savoir sur la mise en vente de ce superbe loft, c'est par ici.

À VOIR AUSSI