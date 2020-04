On a classé pour vous les 12 apôtres, du pire au meilleur

Juste à temps pour Pâques, nous avons cru bon de produire un classement des hommes qui aimaient Jésus avant que ce soit cool d’aimer Jésus.

• À lire aussi: Elle place 400 œufs de Pâques remplis de pornographie dans des boîtes aux lettres

12. Jude

Bien qu’il n'y ait pas de tache importante au dossier du bon Jude, on ne lui doit pas d’accomplissement non plus. Un peu comme Marcel Gauthier dans Broue, il est très oubliable comparativement aux autres. C'est réellement une cause perdue...

11. Judas

Pour des raisons évidentes, Judas n’a pas la cote parmi les évaluateurs d’apôtres.

10. Barthélemy

Il a seulement donné son nom à une vague fête dont personne ne se souvient.

• À lire aussi: Une statue moaï de l’île de Pâques détruite par une camionnette sans freins et sans conducteur

9. Jacques

C’est le frère de Jean. C’est là que s’arrête son mérite.

8. Matthieu

Il perd des points en écrivant son nom avec deux «t». À cause de lui, tout le monde est mélangé, maintenant, quand vient le temps d’écrire Mathieu... Euh... Matthieu.

7. André

C’est le frère de Pierre. C’est là que s’arrête son mérite.

6. Simon

Rembrandt l’a représenté dans un tableau de 1661, l'un de ses moins connus. La gloire de Simon n’a fait que péricliter depuis.

• À lire aussi: Prof Guindon t’explique pourquoi Pâques change de date d’année en année

5. Philippe

Avant d’être un apôtre de Jésus, Philippe était un disciple de son cousin Jean-Baptiste. Aujourd’hui, on dirait de lui qu’il est un influenceur. Bravo, Philippe!

4.Thomas

Même s’il a douté de l’authenticité des péripéties de Jésus, son esprit sceptique fait de lui le père de la science moderne. Et on peut le comprendre d’avoir douté de la résurrection de Jésus. On a encore de la difficulté à croire au retour de Tiger Woods...

3. Marc

C’est lui qui a écrit le meilleur évangile. Avec lui débute la longue tradition des Marc qui ont une belle plume, notamment Marc Lévy et Marc Fisher.

2. Pierre

Pierre s'appelait Simon, mais, étant donné qu’il y avait déjà un autre Simon dans le crew, Jésus lui a proposé un autre nom. Jésus lui a dit: «Tu seras Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église.» On ne sait pas à quel point ce jeu de mots était aussi réussi en araméen, par contre. Anyway, c’est quand même blood qu’il ait accepté de se faire rebaptiser. Ça pardonne même deux des trois fois qu’il a renié Jésus avant le chant du coq.

1. Jean

Jean était le préféré de Jésus, et pas pour rien. Saviez-vous que c’est Jean qui a réussi à obtenir la réservation pour la dernière Cène? Ce n’est pas évident d'avoir une réservation pour 13 personnes qui souhaitent toutes s’asseoir du même côté de la table, surtout le Jeudi saint, avant la longue fin de semaine de Pâques. Nous ne savons pas comment il a fait, mais nous aimerions bien avoir quelques-uns de ses secrets!

Joyeuses Pâques!

À VOIR AUSSI: